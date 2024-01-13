Kerem Aktürkoğlu'nun Zorbay Küçük'e söylediği sözler ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig’in 16.hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray Sivasspor deplasmanına konuk oldu

4 Eylül Stadı’nda oynanan maçta sarı-kırmızılılar Sivassporla 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin 90+6. Dakikasında Galatasaray’da Kerem Aktrükoğlu 2. Sarı karttan kırmzı kart görmüştü. Hakem Zorbay Küçük’ün bu kararı sonrası Kerem Aktürkoğlu çok sinirlenmiş ve hakemin üstüne yürümüştü.

Takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Kerem’in o sırada hakem Zorbay Küçük’e söylediği sözler ortaya çıktı.

Aktürkoğlu’nun maçın hakemi Zorbay Küçük’e "Hayatımda gördüğüm en kötü hakemsin biliyor musun, bak yüzüne söylüyorum, sen bilerek yapıyorsun al topu" dediği öne sürüldü.