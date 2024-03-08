Kerem Demirbay = İlkay Gündoğan

Kerem Demirbay, 64. dakikada penaltıdan attığı golle maçtaki 3. golüne imza attı.

Uğur Meleke, maçın devre arasında Kerem Demirbay ve orta sahada birlikte oynayan Lucas Torreira'nın performanslarını yorumladı.

Uğur Meleke'nin sözleri şöyle:

Galatasaray tarihinde çok iyi orta saha grupları oluştu. Torreira - Kerem Demirbay, bunun için aday. Keşke Avrupa'da da sürdürebilselerdi. Bu sezonki performansları adaylık için yeterli. Birkaç yıl daha devam ederlerse, Galatasaray'ın efsane orta sahaları arasına girebilecek bir seviyeye ulaşırlar.

Kerem Demirbay'ın oynamadığı dönemde neden oynamadığını merak etmiştim. Okan Buruk, formda iken çıkarmıştı. Çok farklı bir orta saha. Süper Lig'in İlkay Gündoğan'ı ona diyorum. İlkay'la benziyor. Onu izleyince oyunu anlarsınız. Oyunu anlamak için, Kerem'i izlemeniz gerekir.