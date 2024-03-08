Galatasaray taraftarı öldü öldü dirildi. O telefonuyla oynadı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta ilk yarının devam ettiği mücadelede sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray'ın gollerini 9. dakikada Derrick Köhn ve 31. dakikada Lucas Torreira kaydederken Rize'nin golü ise 38. dakikada Hojer attı.

Soğuk havaya rağmen tribünlerin dolduğu maçta herkes takımını desteklerken bir taraftarın görüntüleri dikkat çekti.

Herkes heyecanlı bir şekilde maçı takip ettiği sırada bir kişi her şeyi bırakarak telefonuyla ilgilenmeye başladı.