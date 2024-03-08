Galatasaray'da ilklerin gecesi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ediyor.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ikinci yarı devam ederken oluşan skor herkesi şaşkına uğrattı.

Sarı-kırmızılılar Kerem Demirbay'ın penaltıdan attığı gol ile 5-2 öne geçti.

Galatasaray formasıyla oynadığı her maç performansı daha da yükselen Kerem Demirbay bu gol ile birlikte hat-trick yaptı.

Rizespor karşısında Galatsaray'da Derrick Köhn ve Torreira ilk gollerini atarken Kerem Demirbay ise ilk hat-trick'ini yaptı.