Galatasaray'da ilklerin gecesi

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'da ilklerin gecesi
Rizespor'u ağırlayan Galatasaray'da Kerem Demirbay hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ediyor.

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ikinci yarı devam ederken oluşan skor herkesi şaşkına uğrattı.

Sarı-kırmızılılar Kerem Demirbay'ın penaltıdan attığı gol ile 5-2 öne geçti.

Galatasaray formasıyla oynadığı her maç performansı daha da yükselen Kerem Demirbay bu gol ile birlikte hat-trick yaptı.

Rizespor karşısında Galatsaray'da Derrick Köhn ve Torreira ilk gollerini atarken Kerem Demirbay ise ilk hat-trick'ini yaptı.

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