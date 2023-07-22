Kerem Demirbay İtalyanların radarında

Milinkovic Savic'i Al Hilal'e sattıktan sonra orta saha arayışlarına giren Lazio, Kerem Demirbay'a gözünü dikti.

Kerem Demirbay İtalyanların radarında

Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'a İtalyan kulüplerinin ilgisi artmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncuya Fiorentina'dan sonra Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

İTALYANLARIN GÖZÜ KEREM'DE
Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Kerem Demirbay için İtalya'dan bir iddia daha geldi. Daha önce Fiorentina'nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio'nun da transfer listesine eklendi. Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic'in Al-Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem Demirbay ile bu boşluğu doldurmak istiyor.

8 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Geçtiğimiz sezon 36 maça çıkan Alman asıllı Türk oyuncu 5 gol ve 3 asistlik performansı ile sezonu noktaladı.

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