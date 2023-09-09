Kerem Ökten pazartesi günü olacakları açıkladı. Havadan gelecek hastalığı duyurdu

Havayı koklayan adam Kerem Ökten sosyal medya hesabından 11 Eylül Pazartesi günü hava durumuyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Kerem Ökten pazartesi günü olacakları açıkladı. Havadan gelecek hastalığı duyurdu

Editör: Ayşe Memiş

Eyyam-ı Bahur sıcaklarından sonra soğuk havaların erkenden geleceği öğrenildi.

Meteoroloji uzmanı ve havayı koklayan adam olarak bilinen Kerem Ökten 11 Eylül Pazartesi günü için kritik bir uyarıda bulundu.

Ökten, sosyal medya hesabından ülke geneli için soğuk hava uyarısı yaparken, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu için de ayrıca uyardı.

Ökten paylaşımında şöyle dedi:

11 Eylül Pazartesi sabahı Ülke genelinde havalar herkesi üşütecek. Hastalık riski var. Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu soğuk olacak. Karadeniz yaylaları yağışı yakalarsa kar örtüsü alır...

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METEOROLOJİ NE DİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yer yer güneşli havanın olacağını ama serin havaların da geleceğini bildirdi. İşte MGM'nin paylaştığı görseller ve değerlendirmeler:

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