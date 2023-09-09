Hesaplara yattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayında 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hesaplara yattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayında 3,3 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını duyurdu.

Bakanlıktan gerçekleştirilen açıklamaya göre; Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Eylül ayında yaklaşık 1,8 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını aktaran Göktaş, yaklaşık 1,5 milyar lira engelli aylıklarını da hesaplara aktardıklarını kaydetti.

Engelli ve yaşlılara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz. Bu doğrultuda eylül ayında 3,3 milyar TL yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.

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