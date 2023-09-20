Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten 11 gün sonra şiddetli geleceğini açıkladı. Türkiye’yi ablukaya aldı

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sıcaklıkların düşeceği tarihi 27 Eylül olarak işaret ederken, yağışların Ekim ayında bastıracağını açıkladı. Ökten, Kasım ayında yağışların daha da artacağını ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten 11 gün sonra şiddetli geleceğini açıkladı. Türkiye’yi ablukaya aldı

Eylül ayının sonlarına doğru yaklaşılırken sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Barajların da nasibini aldığı sıcaklıklar, kuraklık tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sıcaklıkların düşmesini dört gözle bekleyenlere Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’den müjde geldi. Resmi X adresinden paylaşımda bulunan Ökten, 27 Eylül tarihini işaret etti.

27 EYLÜL'İ İŞARET ETTİ

Ökten, “27 Eylül'den itibaren sıcaklıklar düşmeye başlıyor. 27 Eylül'e kadar ise sıcaklıklar yüksek. Bugünden de daha sıcak olacak... Ekim ayı yağışlarla geliyor. Her ay yağış miktarı artacak. Kasım daha da yağışlı...” ifadelerini kullandı.

BARAJLAR İÇİN SEVİNDİRİCİ HABER

Ökten ayrıca, kendisine barajlarla ilgili "Barajlar yüzde 100 diyor muyuz hocam" sorusunu soran takipçisine, "Evet" yanıtını verdi.

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