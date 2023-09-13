Meteoroloji kahini Kerem Ökten adım adım Türkiye'ye yaklaşıyor diyerek açıkladı. Tarih verdi

Eylül ayının sonlarına yaklaşırken, Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, önümüzdeki 6 ay boyunca hava durumunun nasıl olacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ökten, ekim ayıyla birlikte bol yağışların olacağını ve barajların dolacağı müjdesini verdi.

Ökten şu ifadeleri kullandı:

Yağışlar adım adım artıyor. Paniğe gerek yok. İşte Eylül ayında görülmeye başlandı. Eylül ayının özelliği budur. Bir sıcak bir soğuk. Bir yağışlı bir kurak. Ekim ayında Sonbahar başlar. Yağış konusunda 6 ay boyunca bol yağış bekliyorum. O barajlar dolacak...

BARAJLARDA SON DURUM

İstanbul'da bulunan tüm barajlardaki su miktarının bugün itibariyle yüzde 26.57 olduğu açıklandı. En dolu baraj yüzde 58,19 ile Ömerli olurken, su seviyesinin en az olduğu yer yüzde 0,55 ile Kazandere oldu.