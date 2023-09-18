Kerem Ökten Türkiye'nin kritik 44 gününü açıkladı. "Bol bol geliyor" dedi

Aşırı sıcak havanın bunalttığı ülkemizde havanın ne zaman serinleyeceğini Kerem Ökten açıkladı. 2 gün önce bir paylaşım yapan Ökten önümüzdeki 44 gün hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Kerem Ökten Türkiye'nin kritik 44 gününü açıkladı. "Bol bol geliyor" dedi

Yaz aylarının kurak geçmesinin ardından özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların gözü yağış tablosuna çevrildi.

Meteoroloji uzmanları da ülkemizde gerçekleşmesi beklenen yağış durumu hakkında bilgilendirme yapmaya başladı.

Havadan kerteriz alan adam Kerem Ökten, 2 gün önce kendi sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla Türkiye'nin önümüzdeki 46 günü hakkında çok önemli bir bilgi verdi. Şu an ise Ökten'in paylaşımının içinde bulunulduğu 44 gün kaldı.

İSTANBUL, KOCAELİ VE İZMİR'DE YAŞAYANLAR DİKKAT

Ökten, "46 günlük beklenen toplam yağış. Kırmızı yerler bol yağış alacak..." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de de şiddetli yağış bekleniyor.

SU BASKINLARI MEYDANA GELEBİLİR

Meteorologlar, vatandaşların ani ve şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınlarıyla karşılaşabileceğini değerlendiriyor.

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Bugün için de açıklamalarda bulunan Ökten İstanbul'da ve Çanakkale'de etkili olacak rüzgarı şu sözlerle tanımladı:

"Bugün İstanbul'da rüzgar püfür püfür esecek. Çanakkale ve Edremit körfezi daha kuvvetli..."

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