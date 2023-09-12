Prof. Orhan Şen Yunanistan ve Libya’daki felaketin Türkiye’de de görüleceğini açıkladı. Türkiye’yi teğet geçtiği iddia edilmişti

Yunanistan’dan sonra Libya’yı vuran Daniel Fırtınası’nın Türkiye’yi teğet geçtiği iddialarıyla ilgili açıklama yapan Prof. Orhan Şen, “Bu tür meteorolojik olayları bu yıl bölgemizde ve ülkemizde göreceğiz” dedi.

Prof. Orhan Şen Yunanistan ve Libya’daki felaketin Türkiye’de de görüleceğini açıkladı. Türkiye’yi teğet geçtiği iddia edilmişti

'Daniel fırtınası', Libya'yı da vurdu. Olağanüstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketini beraberinde getirdi. Ülkenin batıdaki yer alan Misrata kenti de sele teslim oldu.

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Libya'daki sel felaketinin nedenlerini açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyada gündem olan Türkiye iddialarına da cevap verdi.

"İSTANBUL VE İĞNEADA'DAKİ AŞIRI YAĞIŞLAR GİBİ BİR MEKANİZMA"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şen şunları yazdı: "Günlerdir Yunanistan üzerinde etkili olan alçak basınç merkezi etkisini kaybetmişti. Akdeniz üzerinden güneye sarkan bunun benzeri bir alçak basınç merkezi Libya kuzey kıyısında etkili oldu. Şehirleşme ve barajların dolup taşması afeti oluşturdu.

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Dün Libya'da sıcak Akdeniz suyu buharlaşmayı kuzeyli rüzgarın etkisiyle artırdı, aynı geçen hafta İstanbul ve İğneada'da olan aşırı yağışlar gibi bir mekanizma oluştu. Bizde Karadeniz, Libya'da Akdeniz su sıcaklığı önemli rol oynadı.

Libya'da sel: Bölge üzerindeki hava çok fazla kararsız hale geldi ve Kumulenimbus bulutları oluştu. Bugün sistem enerjisini kaybetti; doğuya, Alexanderia (İskenderiye) üzerine kayacak ve akşama kaybolacak. Bu tür meteorolojik olayları bu yıl bölgemizde ve ülkemizde göreceğiz.

"Adana ve Mersin'i teğet geçti" gibi. Bunu söyleyenler maalesef bilgisiz kişiler bunlara rağbet göstermeyin."

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