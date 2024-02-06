Ticaret Bakanlığı’ndan deprem bölgesine finansman desteği

11 ilin büyük kayıplar verdiği felakette yaralar satılmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'daki esnaf ve sanatkarlar için 400 milyon liralık yeni finansman desteği sağlayacaklarını duyurdu.

Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğince (TESKOMB) şu ana kadar Kahramanmaraş'a 1,2 milyar liralık yüzde 50 indirimli, yüzde 100 faiz indirimli kredi destekleri sağlandığını söyledi.

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman vilayetlerimizdeki esnaf ve sanatkarlarımız için TESKOMB kefaletiyle bu 3 vilayete 100'er milyon lira yani toplam 300 milyon TL daha finansman desteği sağlayacaklarını söyleyen Bolat, Malatya'yı da ilave ettiğimizde 400 milyon liralık bir destek olduklarını söyledi.

Bolat, yüzde 26 finansman maliyetiyle 6 ayda bir geri ödemeli, toplam 5 yıl vadeli bu uygun şartlı finansman desteğinin esnaf ve sanatkarlarımız için hayırlı olmasını diledi.