Rus milyarder Abramovich Türkiye'den dev kulübü satın alıyor

Galatasaray’ın eski tüfekleri Ünal Aysal, Faruk Süren ve İnan Kıraç kulübün yabancı bir yatırımcıya satılmasını isterken İngiltere’den gelen bir haber oldukça dikkat çekici.

The Mirror, Chelsea’yi satan Abramovic’in kalıcı ikametgah olarak İstanbul’u seçmeyi planladığını ve Türk kulübünü satın alacağını iddia etti.

Colin Millar imzalı habere göre; Roman Abramovich'in Chelsea'den ayrılmasının ardından futbola dönüşü tartarken yeni hayatı... Chelsea'nin eski sahibi Rus işadamı futbola bir kez daha yatırım yapmaya açık olduğu iddiaları devam ederken İstanbul'da vakit geçiriyor. Bir Türk kulübü satın almayı düşünen Abramovic, İstanbul'u kalıcı evi yapmayı planlıyor.

İSTANBUL'A TAŞINDI

İngiltere'nin Rus oligarkına yönelik yaptırımlarını ardından Chelsea'yi satmak zorunda kalan Abramovich, son aylarda zamanının büyük bir kısmını geçirdiği İstanbul'da tahmini değeri 1.2 milyar dolar olan dört yatını taşıdı. Milyarder her sabah Rumeli Hisarı yakınlarındaki bir kafeye uğrar ve mesire yolunda yürüyüşe çıkmadan önce orada bir kahve içer.

Raporlar , Bebek semtine yerleşmeyi planladığını gösteriyor. Türk futbolunun devlerinden birine ev sahipliği yapan Beşiktaş semtinin idari sınırları içinde yer alan son derece şık ve lüks bir İstanbul semti.

CHELSEA'DEN SONRA GALATASARAY

Bunun Abramovich'in futboldaki gelecek planları hakkında bir ipucu olup olmadığına dair bir gösterge yok. Ancak oligarkın bu yılın başlarında Chelsea'den ayrılmasının ardından bir futbol kulübüne yatırım yapmaya açık olduğu yaygın olarak varsayılıyor. Türk futbolu, İstanbul'da Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir'e ev sahipliği yapan tarihi kulüplerle dolu.

SERVETİ 10.5 MİLYAR DOLAR

Abramoviç'in net servetinin kendisine ve Rusya'ya uygulanan çok sayıda yaptırımın ardından bu yıl yüzde 41,6 oranında düştüğü tahmin ediliyor. Ancak net servetinin 10,5 milyar dolar olduğuna hala inanılıyor.

56 yaşındaki Rus, İsrail ve Portekiz vatandaşlığına sahip ve net serveti onu İsrail'deki en zengin ikinci kişi. Rusya'daki en zengin on birinci adam ve Portekiz'deki en zengin insan.