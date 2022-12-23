Galatasaray'da İstanbulspor maçı öncesi flaş gelişme

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, pas ve top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Antrenmanda flaş bir de gelişme yaşandı. Yunus Akgün takımla beraber çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 13.00’te yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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