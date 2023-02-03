İşte kesinlikle bilinmesi gereken o güzellik sırları

Güzellik yalnızca kalıtsal değil, onu yakasından yakalamak insanın kendi elinde. Daha güzel, daha alımlı ve harika görünmek için size özel araştırdığımız güzellik sırları ile mükemmel bir görünüme kavuşmak mümkün olabiliyor. İşte o bilinmesi gereken mutlak güzellik sırları…

Gece yatmadan önce makyajınızı silmek için üşendiyseniz yatağınızın yanında mutlaka makyaj temizleyici mendillerden bulundurun. Silin ve uyuyun.

Rujunuz gün boyu dudaklarınızda kalsın istiyorsanız, ruju sürdükten sonra üzerini bir peçete yardımıyla kapatın ve peçetenin üzerinden dudaklarınıza transparan pudra uygulayın.



Sabah yaptığınız saçı gün boyu kullanmak istiyorsanız, özellikle topuz ya da toplanmış saçlara tel toka takıp sprey sıkabilirsiniz. Önceden spreyi tel tokalara sıktıktan sonra da takabilirsiniz.

Saçınızın bazı günler, iyi ya da güzel durduğunu düşünmüyorsanız, şal ya da bandana gibi saç aksesuarları kullanabilirsiniz.

Kadınların çoğu zaman kabusu haline dönüşen eyeliner sürme işlemini şansa bırakmak istemiyorsanız, bir kredi kartı yardımıyla harika bir eyeliner sürebilirsiniz.



Acil durumlarda biten eyeliner yerine maskaranızı kullanabilirsiniz. Eyeliner fırça ucunu maskaranızın boyasına bulayarak gözlerinizde harikalar yaratabilirsiniz.

Rujunuzu sürmeden önce dudaklarınızın üzerine dudak koruyucu sürmeniz, ruju daha belirgin hale getirecektir.

Gözleriniz ön plana çıksın istiyorsanız göz bebeğinizin içine beyaz göz kalemi çekebilirsiniz.

Yanlışlıkla koyu renkte bir fondöten aldıysanız endişe etmenize gerek yok. İçerisine bir miktar yüz nemlendiricisi karıştırarak rengini açabilirsiniz.

Dudak parlatıcınızın içerisine nane yağı döküp, dudaklarınızın daha dolgun ve parlak görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kuruyan ve matlaşan maskaraların içerisine bir miktar lens solüsyonu dökerseniz, maskaranız yeniden canlanacaktır.