Kelle paçadan 10 kat fazla etkili. Güzellik mucizesi besin ciltte botoks ve dolgu etkisi yapıyor

Haber Global’de yer alan habere göre; Kolajen cildin esnek yapısını güçlendirerek yaşlanmasını engellediği bildirildi. Özellikle dermis tabakasını yenileyen kolajen doğada en çok kelle paçada bulunur ancak o besin de yüksek oranda kolajen içeriyor. Kelle paça yiyemeyenler için muazzam bir alternatif olan besin ciltte botoks ve dolgu etkisi sağlar.

Güzellik ve estetiğine büyük önem verildiği günümüzde medikal estetik cerrahi yaygın bir sektör haline gelmiş durumda. Bu tarz kliniklere tonlarca para harcamak yerine botoks ve dolgu etkisi gösteren o besin ile istenilen sonuca ulaşılıyor. Üstelik hem doğal yollarla güzelleşip hem de paranız cebinizde kalabilir.

İşte kolajen etkisi yüksek o besin:

ANANASIN FAYDALARI NELERDİR?

Gün içinde taze sıkılmış ananas suyunu tonik gibi cildinize uygulayın.

Suyu banyo suyuna ekleyip saçlarınızı da yıkarsanız kepek sorununda kurtulmuş olursunuz.

Ayrıca saç köklerini güçlendirerek dökülme ve kabarmanın önüne geçer.

Cildin dermis tabakasındaki enfeksiyonu azaltır. Böylece sivilce ve akne oluşumunun önüne geçer. Daha genç bir görünüm sağlar. Ananas suyu hücrelerin hızla yenilenmesini destekler.

Cildi bozan en büyük etken karaciğerdeki toksinlerin artmasıdır. Toksin ve ödemi azaltmak için ananas birebir fayda sağlayan besindir. Bu sayede cilt daha dinç ve güzel görünür.

Doğal kolajen içeren ananas cildin ihtiyacı olan amino asitleri ve C vitaminini sağlar. Bu sayede ciltteki leke ve kararmış alanlar daha beyaz görünür.



