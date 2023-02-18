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Sağlık ve güzellik getiren 6 süper besin belli oldu

Bazı besinlerin tüketilmesinin cilt sağlığı için önemli olduğu vurgulandı. İşte sağlık ve güzellik getiren 6 süper besin…

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:42
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Sağlık ve güzellik getiren 6 süper besin

Sağlık ve güzellik getiren 6 süper besin belli oldu
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Genç ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için düzenli cilt bakımının yanında sağlıklı beslenmekte önemli olduğu vurgulandı. Bazı besinler var ki tüketilmesi cilt sağlığı için önemli olduğu bildirildi.

İşte sağlık ve güzellik getiren 6 süper besin…

Havuç

A vitamini açısından oldukça zengin olan havuç göz sağlığı gibi cilt sağlığı açısından da oldukça faydalıdır. A vitamini cildi güzelleştirir ve lekelerin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca havuç, içeriğinde bulunan karotenoidler sayesinde cilt sağlığını iyileştirir, cildin genç görünmesini sağlar.

Kabak Çekirdeği

Yüksek oranda çinko kaynağı olan kabak çekirdeği, bu özelliğine bağlı olarak cilt hücrelerini yeniler, kolajen seviyesini düzenlemeye yardımcı olur ve cildi güzelleştirir.

Kırmızı Biber

Kırmızı biber güçlü bir antioksidandır. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildin elastikiyetinin korunmasını sağlar, cilt hasarlarını önler ve cildin genç kalmasına yardımcı olur. Ayrıca C vitamini bakımından zengin olan kırmızı dolma biber de ciltteki kan akışını düzenleyen karoteonid bulunur. C vitamini cilt sağlığı için oldukça önem taşır. C vitamini yaşlanmaya karşı savaş açar ve kırışıklıkların oluşmasını azaltmaya yardımcı olur.

Su

Sağlıklı bir yaşamda önemli bir yere sahip olan ''Su'', cildin nemini korumak gereklidir. Susuzluk cildin yapısını olumsuz etkiler. Su tüketimi sayesinde cilt toksinlerden kurtulur. Ayrıca su kan dolaşımı düzenleyerek cildi besler. Cilde parlaklık ve güzellik verir.

Yumurta

İçeriğindeki B12,B,A ve D vitaminleri bakımından zengin olan yumurta aynı zamanda mineral kaynağıdır. Protein zengini olan yumurta, cilt için oldukça önemli olan kolajen oluşumuna yardımcı olur, hücreleri yeniler, elastin üretimine katkıda bulunur.

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