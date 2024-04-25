Merkez Bankası'ndan faiz oyunu. İzin alamadılar böyle yaptılar. Doç.Dr Soner Gökten açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan faiz oyunu. İzin alamadılar böyle yaptılar. Doç.Dr Soner Gökten açıkladı
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu ama bu karardan sonra açıklanan KKM'den TL'ye geçişlerde flaş bir örtülü faiz artışına imza attı. İşte o karar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kritik bir karar daha geldi. Merkez Bankası aldığı kararla dolarizasyona karşı örtülü bir faiz artışına gitti.

Haber Merkez Bankası'ndan "Türk lirası mevduat payını artırılması için Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişin desteklenmesi için uygulanacak faiz oranı artırıldı" şeklinde verildi.

PEKİ BU KARAR NEYDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

BU FAİZ ARTIŞI NEYİ ANLATIYORDU

Ekonomist Doç.Dr Soner Gökten'e göre bu durum dolarizasyona karşı örtülü bir faiz artışı. Bankaların Merkez Bankası'nda KKM hesaplarıyla ilgili zorunlu karşılıklarının bulunduğunu belirten Soner Gökten şimdi TCMB'nin sabit bırakılan politika faizi olan yüzde 50 değil yüzde 60 faiz vereceğini söyledi. Böylece öncelikle ilk kazanan bankalar olacak.

Ekonomist Doç.Dr Soner Gökten, bir ayrıntıya daha dikkat çekti. O da doları olan TL'si olandan yine fazla kazanacak. Gökten'in iddiasına göre bankalar KKM'den çıkıp, TL mevduatına dönecek olanlara daha fazla mevduat faizi oranı teklif edecek. Bu durumda yine doları olanlar kazanmış, TL'si olanlar yine hüsrana uğramış olacak.

Peki Merkez Bankası neden böyle bir makas değişikliği yaptı. İddiaya göre faiz artırımı konusunda izin alınamamıştı. Hal böyle olunca da TCMB makas değiştirerek, yeni bir yöntem denemeye girişti.

Doç.Dr. Soner Gökten'e göre bu durum dolarizasyona karşı örtülü bir faiz artışından başka bir şey deği.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Bahçıvan: Sanayinin yeşil dönüşümünü tamamlaması kritik
Bahçıvan: Sanayinin yeşil dönüşümünü tamamlaması kritik
Dolar Merkez Bankası’nın faiz kararına böyle tepki verdi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Dolar mı yoksa tahvil mi almalı? Ekonomistler canlı yayında açıkladı
Son Haberler
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak Dünya
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha Spor
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Bitlis'in ters lale güzelliği Yaşam
Bitlis'in ters lale güzelliği
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler Keşfet
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu Gündem
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak Gündem
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak