Merkez Bankası'ndan faiz oyunu. İzin alamadılar böyle yaptılar. Doç.Dr Soner Gökten açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından kritik bir karar daha geldi. Merkez Bankası aldığı kararla dolarizasyona karşı örtülü bir faiz artışına gitti.

Haber Merkez Bankası'ndan "Türk lirası mevduat payını artırılması için Kur Korumalı Mevduat'tan TL mevduata geçişin desteklenmesi için uygulanacak faiz oranı artırıldı" şeklinde verildi.

PEKİ BU KARAR NEYDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, KKM için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına yenileme ve TL'ye geçiş oranına göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 60'ı, TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 80'i olarak belirlendi.

BU FAİZ ARTIŞI NEYİ ANLATIYORDU

Ekonomist Doç.Dr Soner Gökten'e göre bu durum dolarizasyona karşı örtülü bir faiz artışı. Bankaların Merkez Bankası'nda KKM hesaplarıyla ilgili zorunlu karşılıklarının bulunduğunu belirten Soner Gökten şimdi TCMB'nin sabit bırakılan politika faizi olan yüzde 50 değil yüzde 60 faiz vereceğini söyledi. Böylece öncelikle ilk kazanan bankalar olacak.

Ekonomist Doç.Dr Soner Gökten, bir ayrıntıya daha dikkat çekti. O da doları olan TL'si olandan yine fazla kazanacak. Gökten'in iddiasına göre bankalar KKM'den çıkıp, TL mevduatına dönecek olanlara daha fazla mevduat faizi oranı teklif edecek. Bu durumda yine doları olanlar kazanmış, TL'si olanlar yine hüsrana uğramış olacak.

Peki Merkez Bankası neden böyle bir makas değişikliği yaptı. İddiaya göre faiz artırımı konusunda izin alınamamıştı. Hal böyle olunca da TCMB makas değiştirerek, yeni bir yöntem denemeye girişti.

Doç.Dr. Soner Gökten'e göre bu durum dolarizasyona karşı örtülü bir faiz artışından başka bir şey deği.