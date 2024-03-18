'Keşke Yunan kazansaydı' diyenlere İskilipli Atıfçılara ve bu hainleri destekleyenlere karşı yaşasın Çanakkale Zaferi

Destansı kahramanlıklar ile dolu tarihimizin baş nişanelerinden birisi olan Çanakkale zaferinin bugün 109. Yılı. 18 Mart 1915 tarihinde başlayan ve 8 ay süren bu savaşta, her karış toprağı kan ile alınmış memleketlerden ardına bile bakmadan gelen Mehmetçiklerimiz bütün varlığı ile İngiliz, Fransız ve Anzak (Avustralya ve Yeni Zelanda) birlikleriyle mücadele etti.

Bu savunma savaşında Çanakkale boğazından geçerek İstanbul’u ele geçirmeye çalışan düşman güçlerine kahraman Mehmetçiklerimiz izin vermedi.

“BEN SİZE TAARRUZU EMRETMİYORUM ÖLMEYİ EMREDİYORUM”

Destansı savaşta, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutanlarına, “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir” verdiği emir tarih kitaplarına girdi. Bu emir vatan sevgisi olan her Türk’ün kulağına çalındığında halen tüylerini diken diken bir emir olarak bilinir.

'Tarihe Türk'ün Zaferi' olarak geçen Çanakkale Zaferi, miras olarak ardından tarihten hiçbir zaman silinmeyecek onlarca anı ve hatırayı bıraktı.

Her sene olduğu gibi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü Türkiye'nin dört bir yerinde çeşitli etkinliklerle hatırlanacak. Gazimiz ve Mehmetçiklerimiz yeniden hatırlanıp yad edilecek.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109’nci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'nin ve İstiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını minnetle anıyoruz.