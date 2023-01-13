Kış aylarında havaların soğumasıyla tezgahlarda yerini alan kestane bol miktarda vitamin ve minerali içeriğinde bulundurmaktadır. Kestane pişirirken biraz uğraştırsa da kolayca kestane pişirme püf noktaları var. Peki, Kestane’nin faydaları neler? Kestane pişirmenin püf noktaları neler?

Kışın tezgahlarda yerini alan kestanenin pek çok faydası bulunmaktadır. Çeşitli pişirme yöntemleri bulunan kestaneyi doğru şekilde pişirmek önemlidir. Peki, Kestane nasıl pişirilir? Kestane pişirmenin püf noktaları nelerdir?

KESTANENİN FAYDALARI NELER?

Kestane’nin C vitamini içeriği ile kolesterol düşürücü etkisi vardır. Ayrıca kestanenin içinde bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri kolesterol seviyesini olumlu yönde etkiler.

Kestanenin içindeki ikincil bitki maddeleri yüksek bir antioksidan potansiyele sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı önler. Antioksidan özellikleri ile kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağlamaktadır.

Kestane kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemikleri ve dişleri sağlıklı tutar.

Kestane, lif ve karbonhidratları nedeniyle oldukça doyurucu bir besindir. Ve uzun süre tokluk sağlar.

Bağırsak florasını destekler, kabızlığı önler.

Lif içeriği sayesinde bağırsaklarda yavaş emilir ve kan şekerinin çabuk yükselmesine neden olmaz. Bu özelliği ile şeker hastaları da kontrollü olarak bu besini tüketebilirler.

Kestanedeki fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler.

Sinir sistemi, vücudun birçok bölgesini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir. Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın gelişmesine katkıda bulunur.

Kestane, zengin amino asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle vegan beslenen kişiler, yaşlılar ve sporcular da kestane tüketebilirler. İster bütün, ister un şeklinde olsun, kestane, çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır.

KESTANE PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI NEDİR?

Kestaneyi dilerseniz çiğ bir şekilde dilerseniz de pişirerek tüketebilirsiniz. Fakat kestanenin pişirilerek tüketilmesi öneriliyor.

Kestane’nin pek çok pişirme püf noktası olsa da biz sizler için en basit yöntemi anlatacağız..

Kestaneyi pişirmeden önce yıkayıp kabuğuna çizik atıldıktan sonra bir süre sıcak suda bekletmeniz gerekiyor. Bu sırada kestanenin üzerine tuz serpiştirebilirsiniz.

Sıcak suda bekleyerek kabuğu yumuşayan kestaneyi ister fırına isterseniz de tavaya alarak kısık ateşte pişirebilirsiniz. Pişme işleminden sonra kestanenin kabuğundan kolayca ayrıldığını ve güzelce piştiğini göreceksiniz.