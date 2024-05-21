Ünlü banka dolar tahminini değiştirdi

Dolar serbest piyasada şu anda 32,21 TL civarında. Peki yıl sonunda kaç lira olacak. Bununla ilgili tahminler sürüyor. TCMB'ye göre 40 lira civarında. Yabancı bankalar da tahminlerini tek tek açıklıyor. O bankalardan biri de Amerika'nın ünlü bankası oldiu. Bank of America, Türkiye'de para politikasının sıkılaşmasıyla hem yerli hem de yabancı yatırımcıların daha iyimser hale geldiğini belirtti. Bankaya göre dolardan dönüş başladı.

Türkiye'ye ziyarette bulunan aralarında Zümrüt İmamoğlu'nun da bulunduğu BofA ekonomist stratejistleri “İlk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in” başlıklı rapor yayımlandı. O raporda “Özel sektör artık ekonomideki yavaşlamayı hissediyor ve parasal duruşun yeterince sıkı olduğu görüşünde” denildi.

"YURTİÇİ DÖVİZ TALEBİ TERSİNE DÖNDÜ"

BofA Türk lirası ve Türk lirası cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın genele yayılmış halde olduğunu ve TL’deki kalabalık pozisyonlanma ve enflasyondaki ataletin en önemli endişe kaynakları olarak görüldüğünü belirtildi.

Raporda şu ifadeler kullanıldı

“Yerel seçimlerden bu yana yurtiçi döviz talebi tersine döndü ve bankalarla yaptığımız görüşmelerde, satış tarafında hem bireysel yatırımcıyı hem de kurumsal şirketleri gördüklerini söylediler” denilen raporda, “TL’nin istikrara kavuşması halinde dolarizasyonun tersine dönmesi eğilimi yaz aylarında da devam edebilir. Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz”

Bank of America yıl sonundaki dolar/TL tahmininin 38 lira seviyesinde olmasını bekliyor.