Keten tohumu bitkisi kanser riskini azaltıyor kalbi saat gibi çalıştırıyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan keten tohumu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Keten tohumu bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

KETEN NEDİR?

Keten, Ketengiller familyasından keten cinsinin en yaygın türüdür. Haziran-Ağustos ayları arasında ipek gibi, mavimsi veya sarı renkli çiçekler açan bir bitkidir.

Keten tohumu çok önemli bir fonksiyonel gıdadır.

KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI

-Kanser riskini azaltıyor

-Kolesterol ve kalp sağlığının iyileştirilmesi

-Kan şekerinin düzenlenmesi

-Kabızlığı önleme

-Radyasyonun etkisini azaltmak

-Keten tohumunun fayda sağlayabileceği diğer olası tıbbi rahatsızlıklar

KETEN TOHUMU NASIL YENİR?

Keten tohumunu çiğ olarak tüketmemekte fayda vardır. Çiğ ya da olgunlaşmamış keten tohumları toksin içerebilir. Pişireceğiniz yemeklere keten tohumu katmayın. Bunun yerine, keten tohumlarını aşağıdaki şekilde tüketebilirsiniz:

Kahvaltılık gevreklere ekleyerek

Yoğurta karıştırarak

Smoothie ya da salatalara katarak

KETEN TOHUMU TÜKETMENİN RİSKİ VAR MIDIR?

Aşağıda sıralanan tıbbi durumların bir ya da daha fazlasına sahip bireyler keten tohumu tüketmeden önce doktorlarına danışmalıdır:

Kan sulandırıcı kullananlar (varfarin ya da aspirin)

Steroid olmayan antienflamatuvar ilaç kullananlar

Kolesterol düşürücü ilaç kullananlar

Hormona duyarlı meme ya da rahim kanseri olanlar

Hamile ve emzirenler

Keten tohumuna alerjisi olanlar