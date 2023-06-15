Kevin Costner'in eski eşi evi terk etmiyor

"Kurtlarla Dans", "Gitmesine İzin Ver" ve "Bodyguard" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Kevin Costner ile 18 yıllık eşi ayrılık kararı almıştı. Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner'ın mahkeme kararına rağmen evden taşınmayı reddettiği iddia ediliyor

Kevin Costner'in eski eşi evi terk etmiyor

Hollywood'un ünlü simalarından Kevin Costner ile eşi geçtiğimiz haftalarda ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

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Costner ile 18 yıllık eşi Christine Baumgartner'ın boşanma sürecinde bazı sorunlar olduğu iddia ediliyor.

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TMZ'nin haberine göre 2014 yılında dünyaevine giren çiftten Baumgartner'ın evden taşınmayı reddettiği ortaya çıktı. Oyuncu, mahkemeye evlilik sözleşmesini sunarak eşinin evi terk etmesi gerektiğini öne sürdü.

Sözleşmeye göre 30 gün içinde eşinin evden taşınması gerektiğini öne süren aktör, Baumgartner'ın kendisini "çeşitli mali talepleri" yeri getirmesi için ikna etmeye çalıştığını ve bu sebeple evden ayrılmadığını belirtti.

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Evlilik sözleşmesi kapsamında eşine 1,45 milyon dolar verdiğini belirten Costner, Baumgartner'a yaşayacak yeni bir yer bulması için yeterli yardımı yaptığını öne sürdü

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