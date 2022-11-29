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  • Şarkıcı Ziynet Sali'nin çektirdiği yeni fotoğraflara beğeni yağdı.

Şarkıcı Ziynet Sali'nin çektirdiği yeni fotoğraflara beğeni yağdı.

Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali, yeni şarkısının tanıtım fotoğrafları için objektif karşısına geçti. Yeni karelerinde adeta bambaşka birine dönüşmüştü. Hayranları bu karelere bayıldı

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:27
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Kıbrıslı şarkıcıZiynet Salinin yeni şarkısının tanıtım fotoğrafları olat oldu.

Şarkıcı Ziynet Sali'nin çektirdiği yeni fotoğraflara beğeni yağdı.
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Ziynet Sali yeni şarkısının tanıtımı için fotoğraf sanatçısı Nihat Odabaşı'ya poz verdi. Sali, "Çok yakında güzel haberlerim var" dedi.

Ziynet Sali'nin paylaştığı fotoğraflarda bugüne dek hep benzetildiği Jennifer Lopez'in görüntüsünden oldukça uzaklaşmıştı.

Hayranları "JLo bitti, çok yaşa Ziynet" diye yorum yaptı. Ziynet Sali, sık sık dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzetiliyordu. Hatta bununla ilgili bir açıklamada bulunmuştu. Şarkıcı, "Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok çekimimizde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum."

"Bunu lütfen ukalalık olarak almayın. Jennifer Lopez'i sanatçı kimliği ile çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum" demişti.

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