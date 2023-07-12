Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den

Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasına katılan Sakarya Büyükşehirli sporcu Ayşe Kaplan, kendi sıkletinde altın madalyaya ulaşarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Kick Boks’ta Türkiye Şampiyonu Sakarya Büyükşehir’den

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks takımının sporcusu Ayşe Kaplan, Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR'DEN TEBRİK

Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve 6-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen farklı sıkletlerde 7 bin sporcu yarışıyor. Artuklu Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada kendi sıkletinde Türkiye Şampiyonu olan Kaplan için Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “Mardin’de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonasında kendi kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Ayşe Kaplan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.

whatsapp-image-2023-07-12-at-15-58-25.jpeg

whatsapp-image-2023-07-12-at-15-58-24-2.jpeg

whatsapp-image-2023-07-12-at-15-58-24-1.jpeg

whatsapp-image-2023-07-12-at-15-58-24.jpeg

Öne Çıkanlar
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Arkadaşlarıyla kahvede oyun oynarken öldürüldü Güncel
Arkadaşlarıyla kahvede oyun oynarken öldürüldü
Son Dakika... Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'nde Güncel
Son Dakika... Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'nde
Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek Dünya
Fransa'da Ulusal Bayram nedeniyle 130 bin kolluk kuvveti görevlendirilecek
Milas'ta orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor Güncel
Milas'ta orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor
Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti Güncel
Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti
MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı Güncel
MSB'den F-4 savaş uçağı ile bariyer testi paylaşımı
Sosyal medya yıkıldı. İrem Helvacıoğlu bikiniyle ağaç tepesinde poz verdi Magazin
Sosyal medya yıkıldı. İrem Helvacıoğlu bikiniyle ağaç tepesinde poz verdi