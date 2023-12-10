İnek sattıran boks federasyonu. Recep Çınar yazdı

Geçtiğimiz günlerde federasyonlarla ilgili yazıma inanılmaz geri dönüşler oldu…

Özellikle benim de içerisinde bulunduğum ve bazı rahatsızlıklarımdan dolayı istifa ettiğim boks federasyonu ile ilgili şikayetler inanılmaz boyutlara ulaştı…

Özellikle bir sporcunun kendi imkanları ile Avrupa Şampiyonasına katılmak için, evlerinin belki de tek geçim kaynağı olan ineği satıp şampiyonaya katılması ne kadar acıysa, federasyon başkanının, dereceye giren sporculara yardım adı altında verdiği sadaka! parası da o kadar acı…

Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in kendi imkanları ile şampiyona giden sporculardan birinciye 10 bin, ikinciye 7.500, üçüncüye de 5 bin TL para ödülü vermesi, boks tarihine kara bir leke olarak geçti!

Devletin, “Federasyon olarak sporcuların giderlerini karşılayın, sporculara yatırım yapın” diyerek verdiği bütçeyi kasanda tutarak ya da artırarak, ancak öbür tarafta da milli takım kafilesini normal yolcu otobüsüyle seyahat ettirmek boksa hizmet etmek değil, boksa ihanettir…

Yavuz Can, Pınar Koçinoğlu ve benim Boks Federasyonu’ndan istifa etmemizin sebeplerinden birisi de bu olaydı…

Dahalarını gerekirse bir basın toplantısı yaparak kamuoyuyla paylaşırım…

Daha önce de açıkladığım gibi, boksa hizmet olacaksa çeneme kilit vurmayacağım…

Komu oyunun, daha doğrusu boks ailesinin şunu bilmesinde yarar var; bütün bu “paramız yok” algısı federasyonun bütçesi olmamasından kaynaklı değil, federasyon başkanının spor bakanlığına ve spor genel müdürlüğüne şirin görünme çabalarından başka da bir şey değil…

Eyüp Gözgeç, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’a yakınlığım nedeniyle benden ricada bulunmuş ve bütçe konusunda bize destek olunmasını istemişti…

Şimdi AK Parti Konya Milletvekili olan Mehmet Baykan, “boksa verdiğimiz paraları harcamıyorsunuz, kasanızda şu kadar para var” deyince, inanılmaz şekilde mahcup olmuştum…

İçerisinde olduğum için biliyorum; kasasında para bulunan ve devletin verdiği bütçenin yarısını kasasında tutan tek federasyon boks federasyonudur…

Bu kadar net.

x

İNEĞİNİ SATAN DA VAR, KOLUNDAKİ BİLEZİKLERİ SATANDA

Gerçekten bazı federasyonlarda acayip garip garip işler yapılıyor…

Düşünsenize çocuğunuz başarılı bir sporcu, bu ülkenin istiklal marşını okutacak, Ay Yıldızlı bayrağını göndere çektirecek, ancak federasyon başkanı efendinin “bütçemiz yok” gibi akıl almaz bir tavrıyla şampiyona götürülmeyecek…

Sonra o sporcuya “kendi bütçenle gidebilirsin” deniyor…

Peki bu sporcunun satılacak ineği ya da öküzü var, peki ineği, koyunu, anasının kolunda altın bileziği olmayan sporcu ne yapacak?

10 yaşından bu yana emek verdiği sporu, bir federasyon başkanının ya da yetkilinin keyfiyetiyle çöpe mi atacak?

Günah…

Devlet sormazsa bunun hesabını Allah sorar…

İnanılır gibi değil, milli takım Avrupa Boks Şampiyonası’na gidiyor, kafiledeki sporcuların bir kısmını federasyon, geri kalanı ise aileler karşılıyor…

Bazıları ineğini, bazıları kolundaki bilezikleri satarak…

Sonra ne oluyor?

Süt versin de, evin bütçesine katkısı olsun diye gözüne baktıkları ineği satıyor aile ve çocuklarını şampiyonaya gönderiyorlar…

Buradan devletin yetkililerine sesleniyorum; Allah rızası için bunları görmemezlikten gelmeyin!

Bunun vebali ağır, ödeyemezsiniz…

Bu federasyonlar devleti de küçük düşürüyorlar, devletin itibarını da sarsıyorlar…

Devletin Oğuzhan Türk gibi geleceği olan sporculara sahip çıkması “elzem” oldu…

Federasyonlar ne için var?

Sporu ve sporcuyu geliştirmek için…

Bazı federasyonları tenzih ediyorum; bazı federasyonlar var ki, düşman başına…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve bazı siyasilerin isimlerini kullanarak “bize bir şey olmaz” tavırları ile yanlışlarını ve spora ihanetlerini daha ne kadar sürdürecekler?

Bazı federasyon başkanları var, sporcularını ve federasyonları büyütüyor, bazı sporcular ve federasyonlar da başkanlarını büyütüyorlar…

Aynen boksta olduğu gibi…

Ve son olarak şunu söyleyeceğim; iftira atmıyorum, yıllarca boksun içinde birisi olarak, bazı gerçeklerin bilinmesini istiyorum.