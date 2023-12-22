Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç Antalya’da gözaltına alındı. Eyüp Gözgeç'ten açıklama geldi

Türkiye Boks Federasyonu’ndaki skandalların bir türlü ardı arkası kesilmiyor. Özellikle Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in ismi bir türlü gündemden düşmüyor.

Hakkında arama kararı bulunduğu için, Antalya’da kaldığı bir otelde gözaltına alınan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in, “İmar Kirliliğine neden olma” ve “Taahhüdü İhlal” suçlarından aranması nedeniyle Antalya Polisi tarafından gözaltına alınıp, ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldığı açıklandı.

Antalya’dan ayrıldıktan sonra uçakla Ankara’ya gelen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

İNEK SATTIRAN FEDERASYON

Türkiye Boks Federasyonu’ndaki en ilginç olaylardan birisi de geçtiğim günlerde yaşandı. Trabzon'da Türkiye Boks Federasyonu'nun bütçe ayırmadığı iddiasıyla babası Güngör Türk'ün sattığı ineğin parası ile masraflarını karşılayan Oğuzhan Türk (19), Bulgaristan'da katıldığı Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda, Avrupa 3'üncüsü oldu. Genç sporcunun dereceye girmesinden dolayı da Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, kendisine 5 bin TL gıda yardımında bulundu!

3 ASBAŞKAN İSTİFA ETTİ

Türkiye Boks Federasyonu’nda yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle As Başkanlar Yavuz Can, Pınar Koçinoğlu ve Recep Çınar görevlerinden istifa ettiler. Eyüp Gözgeç’in sosyal medyadan yaptığı,“21-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonasına KENDİ İMKANLARI ile katılan ve dereceye giren sporcularımıza Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından birinciye 10.000 TL, ikinciye 7.500 TL ve üçüncüye ise 5.000 TL gıda ve malzeme yardımı verilmesi kararı alınmıştır” açıklamasından son derece rahatsızlık duydukları, dolayısıyla da böyle bir karara vardıkları tahmin ediliyor.

Türkiye’deki Olimpik branşlar içerisinde gündemden hiç düşmeyen Türkiye Boks Federasyonu’nun geçtiğimiz ay içerisinde büyük bir teftiş geçirmesine rağmen, Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç’in bu teftiş konusundan çok rahatsız olduğu iddia edildi.

EYÜP GÖZGEÇ'TEN CEVAP GELDİ

Öte yandan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Gözgeç yaptığı açıklamada, ''Bursa Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, tarafı olmadığım bir olaya ilişkin olarak bilgisine başvurulan tanık sıfatı ile ifade vermiştim.

Aynı soruşturma kapsamında ek ifademe başvurulması gerekçesi ile yeniden ifade vermek üzere davet edildim.

Ne var ki; Boks Federasyonunun yoğun şekilde devam eden yurt içi ve yurt dışı spor organizasyonları nedeniyle devamlı suretle seyahat ettiğimden ek ifademi verememiştim.

21/12/2023 tarihinde yine Boks Federasyonumuzu temsil etmek üzere gittiğim Antalya’da gerçekleştirilen bir spor organizasyonu sonrasında, kaldığım otele giriş yaptıktan sonra kolluk güçlerince yukarıda açıkladığım konuya ilişkin olarak ikametimin bulunduğu Ankara’da ifade vermem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

22/12/2023 tarihinde havayolu ile Antalya dan Ankara’ya gelerek Ankara Adliyesinde segbis sistemi üzerinden soruşturma Savcısına ifademi verdim. İfademin vermemden hemen sonra Samsunda devam eden Türkiye Şampiyonasına katılmak üzere karayolu ile hareket ettim.

Yaşanan tüm olaylar bu çerçevede gerçekleşmiş olup, bazı haber ajanslarına yansıdığı şekilde tarafımı doğrudan ilgilendiren hiçbir konu yada suça konusu eylem bulunmamaktadır.

KAMUOYUNA SAYGI İLE BİLDİRİRİM.

TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI

Eyüp GÖZGEÇ'' ifadelerini kullandı.