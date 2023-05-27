Kılıçdaroğlu’nun Şişli’de üst geçite asılı pankartı indirildi

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yarın gerçekleşecek. Seçimler Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılacak.

İlk turda da yapılan kara propagandalar ise ikinci turda da devam ediyor. İlk turdan önce de Kemal Kılıçdaroğlu’nun pankartları indirilmiş ve sahte broşürler dağıtılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nu karalama amaçlı afiş ve pankartlarla yapılan provokasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İstanbul Şişli'de bir üst geçitte asılı olan Kılıçdaroğlu’nun pankartı indirildi. İmzasız şekilde hazırlanan pankart bir vatandaş tarafından indirildi.

O anlar ise gündem oldu.

DİYARBAKIR’DA DA GİRESUN’DA DA İNDİRİLMİŞTİ

Giresun'da Kılıçdaroğlu'nun mitingi için üst geçide asılan pankart, AKP'nin başvurusu üzerine kaldırılırmıştı.

Diyarbakır’da da yine Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter, söz milletin” sloganının yer aldığı pankart kaymakamlıktan izin alınmasına rağmen indirilmişti.