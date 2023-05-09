Kılıçdaroğlu’ndan ‘mutfak pankartı’na karşı Tuncer Akşener’le fotoğraf: Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız

AKP'nin 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da düzenlediği mitingde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik cinsiyetçi ifadeler içeren bir pankart açıldı.
Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından paylaştığı videolardan alınan görüntülerin yer aldığı pankarta, "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" yazıldı.
Sosyal medya hesabından söz konusu pankartı tutan AKP’lileri paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sert tepki gösterdi.
PANKARTA KARŞI TUNCER AKŞENER İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Önceki gün eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte İYİ Parti Genel Bşkanı Meral Akşener’i evinde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Tuncer Akşener’le mutfakta eşlerine çay doldurdukları fotoğrafı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak şu notu düştü:
“Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar, size aylarca ‘Kazanımlarınızı kaybedersiniz’ propagandası yapanlar, tüm haklarınızı üç-beş oya sattılar. Bay Kemal asla kazanımlara dokunmaz!”