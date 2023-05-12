AKP'li şahıs Kılıçdaroğlu pankartı taşıyanları vuracağını söyledi. 15 Mayıs gecesi için tehdit etti

AKP’li bir şahıs seçim günü yayında "Kılıçdaroğlu pankartı" taşıyan kişileri vuracağını söyleyerek tehditlerde bulundu.

AKP'li şahıs Kılıçdaroğlu pankartı taşıyanları vuracağını söyledi. 15 Mayıs gecesi için tehdit etti

Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Milletvekili Seçimlerine gidiyor. Seçime 2 gün kala siyasiler, partiler çalışmalarıhna ve açıklamalarına devam ediyor.

Öte yandanbu süreçte provokasyon ve saldırı girişimleri de yaşandı. Bir uygulamada bir genç kız ile konuşan AKP'li gencin sözleri tepkilere neden oldu.

AKP'li bir şahıs yaptığı yayında "Kılıçdaroğlu pankartı" taşıyan kişileri vuracağını söyledi.

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TEHDİTLER YAĞDIRDI

Genç, "G*tünüz varsa 15 Mayıs gecesi sokağa çıkın." tehditlerinde bulundu.

Genç kıza "seni de vuracağım" diyen AKP’li şahıs "Bu pankartı eline almışsın ya Eğer sen de azıcık kadınlık hissiyatı varsa sen 15 Mayıs gecesi ya da sabahı Recep Tayyip Erdoğan kazandığında o pankartta elinde dışarı çıkma” ifadelerini kullandı.

“Çıkarsam ne olacak” diyen genç kıza AKP’li şahıs “Çıkınca görürsün” yanıtnı vererek tehditler savurdu.

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