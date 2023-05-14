Kılıçdaroğlu aldığı oyu açıkladı

Oylar sayılarken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu "öndeyiz" dedi...

Kılıçdaroğlu aldığı oyu açıkladı

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar açılmaya başlandı.

"ÖNDEYİZ"

Oylar sayılarken Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu "öndeyiz" dedi...

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Kılçdaroğlu'nun tweeti 15 dakikada 12.4 milyon görüntüleme aldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

İki belediye başkanı Anadolu Ajansı'nın işlevini yerine getiremediğinin altını çizdi. Mansur Yavaş, ellerindeki verilere göre Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu söyledi.

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