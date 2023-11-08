Kılıçdaroğlu: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay’ın Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri için suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili tepkisini sosyal medya hesabından gösterdi.

KAYNAK: ANKA
Kılıçdaroğlu: AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım

Kılıçdaroğlu yaşanan gelişmeyle ilgili olarak "Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi.

Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir. Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar.

Meslek onurunu koruyan, hukukun üstünlüğünü savunan ve vicdanını dinleyen AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım" açıklamasını yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam X (Twitter) hesabından Yargıtay'ın Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun Yargıtay’ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin bir haberi de alıntıladığı paylaşımı şöyle:

"Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi. Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir.

Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar. Meslek onurunu koruyan, hukukun üstünlüğünü savunan ve vicdanını dinleyen AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım! Ayrıca… Yargıtay üyeleri önce, hiçbir kararın altında imzası olmayan bir kişiyi, Anayasa Mahkemesi üyesi yapmalarının utancını temizlesinler."

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