Kılıçdaroğlu Can Atalay paylaşımı yaptı. 'Adaletsiz hukukçular sizden bunun hesabını soracağım'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay’dan milletvekili seçilmesine rağmen hâlâ hapiste tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay’ın serbest bırakılması için çağrıda bulundu.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Seçilmiş milletvekilini hukuksuzca, hakkında karar olmadan hapiste tutmak, sadece onu değil ona oy veren insanları da tutuklamaktır. Erdoğan ve onun ağzına bakıp adaletli karar almaktan korkan adaletsiz hukukçular, sizden bunun hesabını soracağım. Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Can Atalay’ı derhal serbest bırakın.” ifadelerini kullandı.