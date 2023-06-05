İlk kez açıkladı. İşte Kılıçdaroğlu - İmamoğlu görüşmesinin perde arkası

CHP'de bugün yapılan bir saatlik toplantıda yeni MYK üyeleri belirlendi.

Üye sayısı 17’den 15’e düşürüldü, eski MYK’den 12 isim yeni A Takımı’nda yer almadı.

“TOPLUM YENİLEME İSTİYORDU BİZ DE BUNU YAPTIK”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Sözcü TV'den İpek Özbey'e yeni MYK'yi anlattı.

CHP lideri, "Yeni MYK’yi belirlerken neleri dikkate aldınız?" sorusuna "Toplumsal beklentileri dikkate aldım. Toplum yenilenme istiyordu biz de bunu yaptık" yanıtı verdi. Özbey'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu şu açıklamaları yaptı:

“TEK BAŞIMA ÇALIŞMAYACAĞIM”

Tüm teşkilatları neden kendisine bağladığına yönelik soruya, Kılıçdaroğlu “Partide bir beklentiydi. Kendime bağladım diye her şeyi ben yapmayacağım. Tek başıma çalışmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak.“ diye yanıt verdi.

İMAMOĞLU İLE SIKINTI OLDUĞU İDDİALARI

Seçim sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile iki kez görüşen Kılıçdaroğlu, aralarında sıkıntı olup olmadığı sorusunu “Hayır niye sıkıntı olsun ki. Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı. Diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm. Bir sıkıntımız yok.“ diyerek cevapladı.

“MEHMET ŞİMŞEK PAZARLIKLA GELMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Kılıçdaroğlu, yeni oluşturulan kabine ile ilgili soruya ise “Mehmet Uçum demişti ya ‘tek kişilik hükümet' diye. Yine öyle. Bir tek şimdi Mehmet Şimşek pazarlıkla gelmiş gibi görünüyor. Onun dışında Erdoğan ne derse onu yapacak kişiler olarak görüyorum.“ sözleriyle yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, “Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki…” diyerek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBBM Genel Kurulu’na geldiğinde ayağa kalkmama nedenini açıkladı.