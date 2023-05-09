Kılıçdaroğlu: Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye olacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu “Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye istiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu: Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye olacak

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bolu’da vatandaşlara seslendi. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye hayal ettiklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu “Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayanlar ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenin ayağına gidiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyacağım. 86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bir kadın açsa, şiddete uğruyorsa, bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir.

Açık ve net söylüyorum: Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı! Altı okumuzdan biri milliyetçilik. Bu devletin namusu huduttur. 3,6 milyon Suriyelinin Türkiye'ye nereden girdiğini kim biliyor. Suriyeli ve Afganları en geç 2 yıl içerisinde kendi ülkelerine uğurlayacağım. 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen adamın ayağına gidiyorlar.

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR”

Devleti bilmesi, tanıması lazım. Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi lazım. Devletin dini adalettir. Hep birlikte adaleti de devletimizi de saygın kılmak için çalışacağız. Birileri yer birileri bakarsa, birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken bizim evlatlarımız işsiz, nerede iş bulurum arayışına girdiyse sorunumuz var demektir. Bu sorunu beraber çözeceğiz.

Taşla sopayla işimiz yok, o korkakların işidir. Herkesin düşüncesine saygı duymak Bay Kemal'in görevidir. 85 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacağım. Herkesi kucaklayacağız.

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Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi koşa koşa Putin'in ayağına gittiler. Gittiler kapısında bekledi. Putin açtı kronometreyi, nasıl beklettiğini dünyaya gösterdi. Bu mudur milliyetçilik? 85 milyona sözüm var, hiçbir vatandaşımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim.

“BİZİM İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR: BAYRAK VE VATAN”

Bizim iki kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan. Süleyman Şah Türbesi'ndeki bayrağımızı kim indirdi, topraklarımızdan kim kaçırdı? Siz kim milliyetçilik kim? Bay Kemal Cumhurbaşkanı olunca Süleyman Şah Türbesi kendi topraklarımıza gidecek ve Türk bayrağı çekilecek.

“BİZ DÜNYA İLE REKABET EDECEĞİZ”

Trump 'Senin malvarlığını araştırırım' diyor. Tık yok. Aynı sözü Bay Kemal'e söylese 'Araştırmazsanız namertsiniz' derdi.

Artık yeni bir dönem. Türkiye'nin büyümesi, kalkınması lazım. Birlikte ve beraber, huzur içinde yaşamamız lazım. Buğday, arpa, mercimek, canlı hayvan, et dışarıdan geliyor. Niye dışarıdan; toprağımız, güneşimiz, çalışkan insanlarımız yok mu? Onlar için çalışıyorlar. Biz dünya ile rekabet edeceğiz. Gidip para dilenmeyeceğiz.

EMEKLİLERE 15 BİN TL

Bayramlarda emekli bayrama gittiğinde banka hesabında 15 bin lirayı görecek. Öğretmenler unutma diyor; öğretmenler unutulur mu? Köy okullarını kapattılar biliyorum, açacağız. 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öğretmenler için özel bir kanun çıkacak.

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