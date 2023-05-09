Kılıçdaroğlu: 16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım yerine yangın söndürme uçağı alacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce Mitinginde vatandaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu kürsüde konuşma yaptığı sırada, Düzceli yurttaşlar, "Patates soğan, güle güle Erdoğan" sloganları attı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını şöyle:

"BEŞLİ ÇETELERİN ÇALDIĞI PARALARIN TAMAMINI GETİRECEĞİM"

Beraber mücadele edip Türkiye’yi düzlüğe, demokrasi getirmeye hazır mıyız? Beşli çetelerin çaldığı paraları getirmeye hazır mıyız? Tamamını tamamını getireceğim. Getireceğim sizlere vereceğim.

"HİÇBİR FAKİR AİLENİN DOĞALGAZI, ELEKTRİĞİ, SUYU KESİLMEYECEK"

Düzce’nin bu kadar hava kirliliği olması hiç kimse kabul etmez. Sözüm söz buranın hava kirliliğini çözmek boynumun borcu. 22 yıldır yapamıyorlar. Yahu yapılamayacak ne var? Çağıracaksın doğalgaz firmalarını; bak şu köylere doğalgazı götür diyeceksin. Ama bir şey daha yapacağız; hiçbir fakir ailenin doğalgazı, elektriği, suyu kesilmeyecek asla!

Sevgili anneler en büyük sıkıntıyı yaşayan sizlersiniz. Mutfakta yangının farkında olan sizlersiniz. Koskoca Türkiye Cumhuriyetini soğana muhtaç ettiklerini bilenler sizlersiniz. Bakınız Aile Destekleri Sigortasını getireceğiz; hiçbir fakir aile ‘bizim gelirimiz’ yok demeyecek. Sosyal devlet her ay düzenli olarak o ailenin hesabına yatıracak ve gidip parasını çekecekler. Onun fakir olduğunu sadece ve sadece sosyal devlet bilecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek.

"BENİM SARAY'DA OTURMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM OLMADI"

Gençler hazır mısınız? Özgürlüğe, demokrasiye hazır mısınız? 5 milyon 300 bin genç ilk kez sandıkta oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz nedir bu armağan. Şudur otoriter bir yönetimi gençler kullandıkları oyla emekli ettiler. Bu onur size, bu onur Türkiye’ye yeter. Allah nasip ederse sizlerin oyuyla cumhurbaşkanı olduğumda beni özgürce eleştirebileceksiniz. Yeter artık ya! Mutfaklarda yangın var; Saray’da yok. Orada herkesin keyfi yerinde, 3 yerden 5 yerden maaş alan var ama garibanın çocuğu 3-5 üniversite bitirmiş işsiz. Benim Saray’da oturmak gibi bir düşüncem olmadı. Mütevazi bir evim var oraya gideceğim. Mutfağımı biliyorsunuz zaten. Sizlerin oylarıyla seçilirsem Gazi Mustafa Kemal’in mütevazi köşkü Çankaya’sına gideceğim.

"POLİTİKALARIMIZ BARIŞ EKSENLİ OLACAK"

Gençlere size bir sözüm daha var. Hepiniz askerlik yapmadınız. Hudutta askerlik yapanlar ‘Hudut namustur’ yazar ve öyle olur. Size söz 3 milyon 600 bin Suriyeli kardeşimiz ve Afganları o huduttan göndereceğim. Onların evlerini AB fonlarıyla bizim müteahhitlerimiz yapacak. Dış politikamızı 180 derece değiştireceğiz. Gazi Mustafa Kemal’in ‘Yurtta barış dünyada barış’ diyeceğiz. Politikalarımızda barış eksenli olacak.

Benim cumhurbaşkanlığı istemeyen iki kesim var. Biri beşli çeteler. Yuh çekmeyin, oylarınızı kullanın. İkinci kesimse uyuşturucu baronları. İradenizi sandıkta gösterin ve ‘Biz bunları istemiyoruz’ deyin. Onları siz göndereksiniz gençler siz.

"PARAYI VATANDAŞA VERECEĞİM"

Ordu’da söz verdim göreceksiniz. Bay Kemal’in iktidarın fındığın kilosu 4 dolar karşılığı Türk Lirası olacak. Gene soracaklar ‘Parayı nerede bulacaksınız?’ diye. Ee sen parayı beşli çetelere, yandaşa veriyorsun ben vatandaşa vereceğim.

16 Cumhurbaşkanlığı uçağını satacağım yerine yangın söndürme uçağı alacağım…”