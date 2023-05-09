Kılıçdaroğlu: Elinde Türk bayrağı olan 7,8 yaşındaki bir çocuğa kim taş atabilir

Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıya dair canlı yayında açıklamalarda bulundu. Elinde Türk bayrağı olan bir çocuğa kimin taş atabildiğini sordu. Ayrıca Kılıçdaroğlu terör örgütü desteği konusunda da "Terör örgütü 'Ben seni destekliyorum' diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Elinde Türk bayrağı olan 7,8 yaşındaki bir çocuğa kim taş atabilir

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na taşlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Elinde Türk bayrağı olan 7,8 yaşındaki bir çocuğa kim taş atabilir" dedi.

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Kandil’den mesaj geldiği iddialarına da yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da 'Ben seni destekliyorum' diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir” dedi.

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Kılıçdaroğlu, NTV’de “Özel Röportaj” programında Gazeteciler Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı detaylar şöyle:

"İLK TURDA BİTER"

"Yarış ilk turda biter. Seçim meydanları güzel. Meydanlar demokrasi istiyor, ekonominin düzelmesini istiyor. Çıkış istiyor, umut istiyor, bahar istiyor. Sorunsuz hiçbir alanımız yok, saray hariç. Onun dışında her kesim sorunlardan çıkmak, kurtulmak istiyor."

"TAŞ ATANLARI DEĞİL ONLARA TAŞ ATTIRANLARI İSTİYORUM"

"Elinde Türk bayrağı olan 7- 8 yaşındaki bir çocuğa kim taş atabilir? Kimlerin teşvik ettiğini, kimlerin yaptığını biliyoruz. Erzurum'un eski adı Doğu'nun Paris'i. Artık kutuplaşmadan bıkmadı mı. Nedir bu alıp veremediğiniz. Gideceğiz diye canı yanıyor. Bunu yapanlar insan değildir. Taş atanları değil, onlara taş attıranları istiyorum. Kim talimat verdi, asıl onlar lazım. Taş atanlar belli zaten görüntüleri var. Polis neden müdahale etmedi? Polise dokunma talimatını kim verdi?

Elinde taş olan kişiler bunu güvenlik güçlerinin gözetiminde yapıyorlar. Bütün bu olayların temel sorumlusu sarayda oturan kişidir. Toplumu bu kadar germenin mantığı var mı? Bu seçim sürecinde bir kez dahi adını ağzıma almadım."

"BUNU YAPANLAR İNSAN DEĞİLDİR"

"Hayatımda hiç duymadığım yalanları bu dönemde duydum. Bu kadar karalamaların olduğu bir seçim hatırlamıyorum. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. Son başvurulan ve sorunların çözüldüğü makamdır. Bırakmışsınız orayı, devlet sahipsiz kaldı, asıl beka sorunu budur. Bunu yapanlar insan değildir. Bindirilmiş kıtalar gibi. Zaten sayıları da fazla değildi. Tahrik edenler kim, orayı yönetenler.

Kim gözaltına alındı? Herhalde gidecekler, CHP il başkanını gözaltına alacaklar. Bütün bunlara rağmen tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, lütfen ama lütfen sakin olun. Seçime gidiyoruz, savaşa gitmiyoruz."

İnce'ye teklif yapıldı. Ayrıntılara girmek istemem ama medyada da yer aldı. İnce ile görüşmemizden sonra Engin Altay'ı Muharrem beye gönderdim."

"TERÖR ÖRGÜTÜ KALKIP DA BEN SENİ DESTEKLİYORUM DİYORSA ASLINDA BU KARŞI TARAFI DESTEKLİYORUM DEMEKTİR"

"Geçmişe yönelik yapacağımız sorgulama kul hakkı yiyenler, yolsuzluk yapanlar ile ilgilidir. Bununla ilgili tavrım son derece net. Kim olursa olsun babam bile olsa yolsuzluk yapmış ve ben göz yummuşsam ben devleti yönetemem."

Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir.

'Terör örgütünün adını niye seslendirmiyorsun' diyorlar. Açın MSB'nin, TSK'nın sitesini "Bölücü terör örgütü" ifadesini kullanırlar.

Bunlar kendi çocuklarını paralı askere gönderdiler, ben göndermedim. Şimdi onlar mı vatansever ben mi? Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, Putin'in kapısında nefes aldı. Yahu şehit edilen bizim askerlerimizi, senin orada ne işin var? Gitti, koridiroda bekletti, kronometreyi çalıştırdı. Hani dünya lideriydin!"

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