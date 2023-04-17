Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi

Kılıçdaroğlu, depremin ardından hükümete yönelik eleştirel içeriklerin yer alması nedeniyle erişime kapatılan Ekşi Sözlük’e reklam verdi. Reklam metninde sitenin 15 Mayıs'ta açılacağı sözü verildi.

Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi

Editör: Oğuz Ok

“15 Mayıs Toplu Açılış Töreni” başlıklı reklamda “Bu site 15 Mayıs’ta açılacak” ifadesi yer aldı.

Reklamda ayrıca Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın fotoğrafları yer aldı.

Ekşi Sözlük’e 21 Şubat 2023 tarihinde "Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle BTK tarafından erişim engeli getirilmişti.

Ekşi Sözlük yönetiminin mahkemeye başvurmasının ardından engelleme kararı kaldırılmış, ancak 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kesin karara bağlanmıştı.

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