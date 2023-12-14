Ekşi Sözlük'e bir kez daha erişim engeli

EngelliWeb’in aktardığına göre, Ekşi Sözlük, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ 25 Şubat’ta da kapatılmıştı. Sözlük tarafından yapılan itiraz sonrası erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Fakat sözlük, ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı. Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi başka alan adlarına taşınmıştı. Çok sayıda kullanıcının yorum yaptığı site, uzantı adının değişmesi sonrası yeniden açıldı. Ekşi Sözlük’ün uzantı adı eksisozluk2023.com oldu. Bunlardan ilki olan ‘eksisozluk2023.com’ 13 Mayıs’ta erişime engellenmişti.

TEKRAR TEKRAR ERİŞİM ENGELİ

Sözlük yönetiminin daha sonra açtığı “http://eksisozluk1923.com” alan adı da erişime engellendi.

Ekşi Sözlük’ün bu alan adı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.

NE OLMUŞTU?

Ekşi Sözlük, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle’ de 25 Şubat’ta da kapatılmıştı.

Ekşi Sözlük karara itiraz etmiş, erişim engeli kararı mahkeme tarafından kaldırılmıştı. Ancak site ‘itiraz’ sonrası açılamadan kapanmıştı.

Bunun üzerine sözlük yönetimi, siteyi ‘eksisozluk2023.com’ olarak yeni bir alan adına taşımıştı.