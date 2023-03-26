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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

Anket şirketleri son seçim anketlerini yayınladılar. Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark dikkatleri çekti.

Galeri Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 10:58
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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda. Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, kamuoyu desteği arttığı gözlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.Peki araştırmalarda son durum ne?

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Habertürk yayınında son yaptıkları araştırmanın sonucunu paylaştı.Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 47; Erdoğan ise yüzde 42 oy alıyor. Arasında Muharrem İnce'nin de olduğu "diğerleri"nin oyu yüzde 3. Kararsız seçmenin oranı ise yüzde 8. Kulat kararsızların büyük oranda HDP seçmeni olduğunu bildirdi.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

Mart ortasında anket çalışmasını yayınlayan Türkiye Raporu'nun araştırmasına göre Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında 9 puanlık bir fark dikkat çekiyor. Ankette kararsızlar dağıtıldığında Kılıçdaroğlu'nun oyu yüzde 54,5 olurken, Erdoğan'ın oyu yüzde 45,5 oldu.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

AR-G Araştırma'nın 14 Mart'ta açıkladığı son ankete göre seçim ikinci tura kalıyor. Ankete göre Kılıçdaroğlu yüzde 46,2; Erdoğan ise yüzde 43,1 oy alıyor. AR-G'nin anketine göre Muharrem İnce yüzde 7,6; Sinan Oğan ise yüzde 3,1 oy alıyor.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

Aksoy'un 8 Mart'ta yaptığı ankete göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 oy aldı. Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın oyu ise yüzde 44,4 oldu.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

PİAR'ın 10 Mart'ta açıkladığı sonuçlara göre Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 57,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 42,9'da kalıyor. PİAR'ın anketi 12 ilde bin 460 kişinin katılımıyla bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yoluyla gerçekleştirildi.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altı Masa müzakerelerinde yaşadığı kriz döneminde ilk anket ORC’den gelmişti. Buna göre ankette Kemal Kılıçdaroğlu için yüzde 56,8 oy oranı çıkarken Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43,2 oy aldı. Anket 28 ilde bin 850 kişi ile CATI yoluyla gerçekleştirildi.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

ALF’nin anketi 6-7 Mart tarihlerinde 26 ilde CATI yöntemi ile bin 770 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Ankette Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 55,1 oy alırken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan yüzde 44,9’da kaldı.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

24 Haziran 2018'de adaylar kaç oy almıştı?24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların yüzde 52,4'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

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Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

Diğer adaylardan Muharrem İnce yüzde 30,8; Selahattin Demirtaş yüzde 8,3; Meral Akşener yüzde 7,4 ve Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9 oy almıştı.

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