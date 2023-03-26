Kılıçdaroğlu farkı açıyor. Anket şirketlerinden Erdoğan'a şok üstüne şok

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, uzunca bir süredir cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan ismi üzerinde uzlaşmış durumda. Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, kamuoyu desteği arttığı gözlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.Peki araştırmalarda son durum ne?