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İngiliz Times gazetesi Z kuşağının seçimdeki tercihini yazdı: Erdoğan’ı görevden almaya hazır

İngiliz The Times gazetesinde yayınlanan analizde Z kuşağının seçimdeki tercihi yer aldı. "Z kuşağı, Erdoğan'ı görevden almaya hazır" başlıklı haberde CHP’nin genç seçmeni ateşlemeyi başardığının altı çizildi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 15:29
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İngiliz Times gazetesi Z kuşağının seçimdeki tercihini yazdı

İngiliz Times gazetesi Z kuşağının seçimdeki tercihini yazdı: Erdoğan’ı görevden almaya hazır
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The Times, "Z kuşağı, Erdoğan'ı görevden almaya hazır" başlıklı haberinde genç seçmenlerin yorumlarını yazdı. Louise Callaghan imzalı yayınlanan haberde, "CHP, genç seçmeni ateşlemeyi başardı" denildi.

İngiliz The Times Gazetesi'nden Louise Callaghan, Türkiye'de yaşayan genç seçmenlerle konuştu. "Z kuşağı, 'yenilmez' Erdoğan'ı görevden almaya hazır" başlıklı haberde, 25 yaş altı seçmenin mayıs ayında düzenlenecek seçimlerde 'hayatı bir rol oynayacağının' altı çizildi.

"Uzmanlar, Z kuşağının Erdoğan'ı 1150 odalı sarayından kovmak istediğini söylüyor. Bir dönem yenilmez olarak adlandırılan Erdoğan, muhalefet partilerinin bir araya gelmesinden sonra anketlerde geride kaldı" diye yazan Callaghan, 2019'da düzenlenen yerel seçimlerin bir 'kırılma anı' olduğunu vurguladı. Callaghan, yazıda "CHP, genç seçmeni ateşlemeyi başardı" ifadelerine yer verdi.

'GÜCÜN TEK BİR KİŞİNİN ELİNDE OLMASI ÇOK TEHLİKELİ'

The Times'a konuşan 24 yaşındaki Ayşegül Uzun, "Uzun bir süre boyunca gücü tek bir kişinin elinde tutması çok tehlikeli ve kimsenin bunu yapmasına izin vermemeliyiz" dedi.

"TWEET ATTIĞIM İÇİN TUTUKLANMAK İSTEMİYORUM"

İstanPol Enstitüsü İcra Direktörü Seren Selvin Korkmaz ise, "Genç Z kuşağı CHP'ye oy verecek gibi görünüyor" diyerek, gençlerin de daha küçük siyasi partilere yöneldiğini sözlerine ekledi.

Korkmaz, şöyle devam etti:

"Gençlere 'Ne istiyorsun' diye sorduğunuzda 'Tweet attığım için tutuklanmak istemiyorum' diyorlar."

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