Kılıçdaroğlu: Malı götürenleri çok iyi biliyorum

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağcılar’da yapılan Ebubekir Meydanı ve Kadın Merkezi açılış törenine katıldı.

Kürsüye “İktidar, iktidar, iktidar” sloganları eşliğinde çıkan Kemal Kılıçdaroğlu Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Geçim sıkıntısını biliyorum. İşsizliği biliyorum. Ama bunun karşılığında, malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan hazineden çalınan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından bazı detaylar şöyle:

Ne için iktidar? Kadın-erkek eşitliği için iktidar. Her evde huzurun ve bereketin olması için iktidar. Adalet için iktidar. Hukuk için iktidar. İnsanlar için iktidar. Dezavantajlı gruplar için iktidar. Başı açık-başı kapalı ayrımını ortadan kaldırmak için iktidar. Kucaklaşmak için iktidar, kavga etmemek için iktidar, her evde huzurun bereketin olması için iktidar. Halk için iktidar. Millet için iktidar…

TÜRKİYE'Yİ YÖNETİRKEN HİÇBİR AYRIM YAPMAYACAĞIZ

Başkan (Ekrem İmamoğlu) dedi ki “Kılıçdaroğlu Bağcılar'ı çok seviyor.” Evet, İstanbul’u da seviyorum, Bağcılar'ı da seviyorum. Oyumuzun düşük olduğunu biliyorum. Ama hiç kimse endişe etmesin. Oy versin, vermesin, nasıl Ekrem Başkan hiçbir ayrım yapmıyorsa Türkiye’yi yönetirken de hiçbir ayrım yapmayacağız.

Herkesi kucaklayacağız. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Herkes bilsin. Biz harcadığımız her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Biz kul hakkını gözeteceğiz. Biz atama bekleyen öğretmenleri Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrencileriyle buluşturacağız.

Hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak. Bütün mücadelemiz bunun için. Ekrem Başkan, İstanbul’a hizmet veriyor ama Ekrem Başkan’la beraber bütün belediye başkanlarımız soluğu hemen deprem bölgesinde aldılar. Herkese hizmet veriyorlar. Hiçbir ayrımcılık yapmıyorlar.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında cumhurbaşkanı yardımcılığına aday gösterdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için de bazı açıklamalarda bulundu. Şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu, Allah nasip ederse cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da aynı zamanda görevini yapacak. O zaman İstanbul’a hizmet ederken bugün önüne konan bütün engelleri tek tek kaldıracak ve hedef İstanbul diyecek. Hedef Türkiye, hedef kalkınma diyecek, hedef büyüme diyecek. Bunların hepsini gerçekleştirecek.

İkinci cumhurbaşkanı yardımcısı adayımız Mansur Yavaş. Elinden gelen bütün gücü gösterecek. Neden Ekrem İmamoğlu, neden Mansur Yavaş? Bizim tarihimize iki önemli başkent var. Osmanlı’nın başkenti İstanbul. Cumhuriyetin başkenti Ankara. Demek ki iki başkenti yöneten güç, iki başkenti yöneten aktör aynı zamanda cumhuriyetimizin en önemli yılında, yani yüzüncü yılında cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapacaklar. İki kadim kente de hizmet verecekler.

MALI GÖTÜRENLERİ DE ÇOK İYİ BİLİYORUM

İstanbullulara seslenen Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

Zor durumda olduğunuzu biliyorum. Geçim sıkıntısını biliyorum. İşsizliği biliyorum. Ama bunun karşılığında, malı götürenleri de çok iyi biliyorum. Benim bu millete sözüm var. Haksız olarak alınan hazineden çalınan 418 milyar doları alacağım ve bu milletin cebine koyacağım.

Bana karşı çıktıklarını biliyorum. “Gelmesin Kılıçdaroğlu” diye çaba harcadıklarını biliyorum. Büyük mücadeleler verdiklerini de biliyorum. Ama benim tek güvencem bu ülkenin insanları. Sizlersiniz. Beraber birlikte adalet için, hak için, hukuk için mücadele edeceğiz. Emin olun bunu gerçekleştireceğiz.

Ekrem Başkan, uzun yıllardır İstanbul’da yapılamayanı yaptı. Gerçekten hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Hiçbir ayrım yapmadan herkesi kucaklayarak hizmetini yaptı. Göreceksiniz aynı hizmeti hem İstanbul hem Türkiye için yapacak. Hepinizin huzurunda onu yürekten kutluyorum.