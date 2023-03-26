Kılıçdaroğlu'nun ekibinden seçim tahmini. Oran verildi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Aday ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ekibine göre, Kılıçdaroğlu ilk turda Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanıyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde hızlanacak kampanya sürecini, “Az miting, çok ziyaret” sözleriyle anlatan yakın çalışma ekibi, siyasi partilerle görüşmelerin devam edeceğini, ardından birçok kente gidileceğini anlatıyor.

"BU SEÇİM YÜZDE 56 İLE BİTER"

Kampanya süresince kadınlar ve gençler başta olmak üzere toplumun farklı kesimlerine mesajlar içeren etkinlikler yapılması, illerde kanaat önderleri ile buluşmalara devam edilmesi de bekleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun çalışma ekibine göre AKP’nin seçim öncesi verdiği 'müjdeler', Cumhur İttifakı'nın genişlemesi için yapılan ataklar aslında sıkışmışlığın işareti. Bu adımların yeni seçmen kazanmak bir yana sadece oy kaybını önlemeye dönük olduğu kaydediliyor.

Türkiye tarihinin en kritik seçimi olarak nitelendirilen 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi içinse “Bu seçim yüzde 56 ile biter” deniliyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN UYARI: OYLARIMIZIN AZ OLDUĞU YERLERE DE ODAKLANIN

Öte yandan Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına seçimlere yönelik uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre Kılıçdaroğlu, “Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın. Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek” uyarısını yaptı.