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  • CHP’de gözler listelere çevrildi. Önce ittifak içinde ittifak görüşmeleri yapılacak

CHP’de gözler listelere çevrildi. Önce ittifak içinde ittifak görüşmeleri yapılacak

Kılıçdaroğlu’nun ‘bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak’ açıklamasından sonra MYK üyeleri Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Veli Ağababa, Ahmet Akın ve Seyit Torun’un yeni dönemde Meclis’te olmayacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 12:35
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Altılı masa önce ittifak içinde ittifak görüşmesi yapacak

CHP’de gözler listelere çevrildi. Önce ittifak içinde ittifak görüşmeleri yapılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine üyelerini milletvekili adayı yapmaya hazırlanırken muhalefette de yürütmede görev almak istediği için aday olmayacağını açıklayan ilk isim CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç oldu. “MYK üyeleri Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Veli Ağababa, Ahmet Akın ve Seyit Torun’un yeni dönemde Meclis’te olmayacağı” iddia edildi.

Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir programda ‘“6 lider olarak sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak’ değerlendirmesinin üzerine gözler, Millet İttifakı’nda yer alan diğer partilere çevrildi.

ÖNCE İTTİFAK İÇİ İTTİFAK YAPILACAK

Altı liderin imzaladığı metne göre; ittifakta bulunan her partiye bir bakanlık verilecek ve kalan bakanlıklar da oy oranına göre dağıtılacak.

İttifak içinde yer alan partilerin kurmaylarının paylaştığı bilgiye göre; İYİ Parti’de “aday adaylığı başvuruları yeni sona erdiği için konunun henüz değerlendirilmediği” belirtiliyor. DEVA, Gelecek ve Saadet partileri ise; öncelikle “ittifak içi ittifak” konusundaki görüşmelerinin bitmesini bekliyor.

Partilerin kurmayları, “Anlaşma sağlandıktan sonra durum değerlendirilecek. Şu anda öncelik listelerde” bilgisini aktarıyor. Partiler arasında bir isim ya da bakanlık alanının öne çıkmadığını söyleyen kurmaylar, “Bu konuda bir tartışma çıkacağını düşünmüyoruz” değerlendirmesini yaptıkları belirtildi.

 

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