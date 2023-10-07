Kılıçdaroğlu: Filistin halkının her zaman yanındayız

CHP resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Filistin'e resmen savaş ilan etmesiyle ilgili olarak açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu: Filistin halkının her zaman yanındayız

CHP resmi Twitter (X) hesabından yapılan paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir.

Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistinli grupların saldırılarının ardından İsrail'in resmen Filistin'e savaş ilan etmesiyle ilgili açıklama yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanımız, gazetecilerin Suriye’de düşürülen Türk Siha’sı ve İsrail’de yaşanan son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı" notuyla CHP resmi Twitter (X) hesabından bugün yapılan paylaşımda şunları söyledi:

"Bir; Türkiye'nin egemenlik haklarına bir başka ülkenin müdahalesini asla doğru bulmuyoruz ve kabul etmiyoruz. İki; Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, bu konuda topluma yeteri kadar aydınlatıcı bilgi vermemiştir.

Bu da büyük bir felakettir. Filistin öteden beri hak arayan bir ülkedir. Filistin halkının her zaman yanındayız. Savaş olmasını asla istemeyiz. Demokratik ölçüler içerisinde uluslararası kuruluşların da devreye girerek hem barış sağlaması hem de Filistin'in hakkının teslim edilmesi lazım."

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