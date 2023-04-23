Kılıçdaroğlu gençlere böyle seslendi: Büte bırakmadan ilk turda bitirelim

Editör: Bengü ZORLU

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok üzerinden yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Gençlere çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; "Bu seçimi büte bırakmadan ilk turda bitirelim" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun TiKTok'ta yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Gençler, biliyorsunuz ki kopya çekmek iyi değildir. Ama bu ülkeyi 20 yıldır yönetenler ne yazık ki derslerine çalışmamaya devam ediyor. Cumhur ittifakı, bu seçimde vaatlerini bizden kopyala yapıştır yapmış. Allah bunlara akıl fikir versin. Bakın bunların bir kısmını bir sene öncesinde bir kısmını da bir-iki hafta önce sizlerle paylamıştım. Gençler siz siz olun, derslerinize iyi çalışın ve kopya çekenlere sakın güvenmeyin. Bu seçimi büte bırakmadan ilk turda bitirelim.”