Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kirli işler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kirli işler" başlığıyla yayınladığı videoda, "Muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kirli işler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaoğlu, "Kirli işler" başlığıyla yayınladığı videoda, "Bundan aylar önce önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç, ve korkunç kara propagandalar var demiştim. İftira kampanyaları ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, çalışma odasından seslendiği videoda şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK TEHLİKELİ OYUNLAR OYNUYORLAR"

"Sevgili halkım; bundan aylar önce 'önümüzde uzun bir mücadele, ıstırap dolu bir süreç ve korkunç kara propagandalar var' demiştim. Tam da beklediğim gibi oluyor. Büyük çaplı ve bol kaynaklı iftira kampanyaları. Ve muhalefeti engelleme çabalarıyla karşı karşıyayız. Hileciler, yalancılar, düzenbazlar, kışkırtıcılar, troller, sabotajcılar, lüks hayat yaşayan çete patronlarının parasıyla bir araya getirildi. Ayrıca Erdoğan'ın prens ve prenseslerini, milyar dolarlık vakıfları, kirli kampanya merkezlerine dönüştürüldü. Şimdi bu çeteler ve kirli vakıfların himayesinde çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Türk milletini birbirine düşürüyorlar.

"YİĞİDE SAVAŞ, BAYRAMDIR"

Bu seçimi, manipüle etmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çünkü bu onlar için hayat memat meselesi. Ya bitecekler, ya kalacaklar. Düşünün, kendinizi bir an için onların yerine koyun. Şu ana kadar başarılı oldukları şeyler de yok değil. Mesela, halktan çalınan 418 milyar doları geri alacağım dediğim kampanya filmimizin televizyonlarda yayınlanmasını engellemeyi başardılar. Eyvallah, ben de defalarca kendilerine sert olacağımı söylemiştim. Dolayısıyla yiğide savaş, bayramdır, unutmayın. Yiğide savaş bayramdır. Böyle gelsinler, hepsi gelsin.

"PARTİMİZİ, TERÖR YANLISI GİBİ GÖSTEREN SAHTE PARTİ BROŞÜRÜ BASIYOR"

Whatsapp ve Telegram gruplarından her gün binlerce dezenformasyon haberi yayıyorlar. İstanbul Sultanbeyli'de bir matbaa, CHP logosuyla partimizi, terör yanlısı gibi gösteren sahte parti broşürü basıyor. Yeni değil bunlar, Mansur Başkan'ın Ankara'da kazanacağını anladıkları an; 'su sayaçlarını teröristler okuyacak' demeye başlamışlardı. Ekrem Başkan'ın İstanbul'u alacağını anladıkları an; 'Pontus'u Montus'u' bırakmadılar. Kurtuluş Savaşı gazisi torununa etmedikleri iftira kalmamıştı. Ya, demeyeyim diyorum da bana da yok PKK, yok başka terör örgütü, türlü iftiralar..."

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