Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın görüşme yeri ve saati belli oldu. İkinci tur öncesi kritik görüşme

Editör: Özlem Kıral

İkinci tur seçimler 28 Mayıs’ta gerçekleşecek. Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 5.2. oranında oy aldı. Oğan'a verilen oylar ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı yarışında kritik öneme sahip olduğu tartışılırken kime destek verecekleri ise merak konusu oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 13.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde partinin genel başkanı Ümit Özdağ ile görüşecek.

İki isim arasında Zafer Partisi'nin başını çektiği ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrının konuşulması bekleniyor.

Sinan Oğan dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Yardımcısı Feramuz Üstün ile Ankara'da görüşmüştü.

Oğan, New York Times'a verdiği mülakatta "Cumhurbaşkanı yardımcısı olmak varken neden bakan olayım?" demişti.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.