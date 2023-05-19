Özdağ ve Kılıçdaroğlu’nun verdiği fotoğraf. Herkes anlamını konuşuyor

Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın görüşmesi tamamlandı. Görüşmede iki liderin birlikte verdiği kare dikkat çekti.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu’nun verdiği fotoğraf. Herkes anlamını konuşuyor

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci tur seçimlerindeki tavrı konuşuldu.

Görüşme sonrası iki lider açıklama yaptı. Özdağ görüşmenin ayrıntılarını daha sonra kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Görüşmeden dikkat çeken fotoğraflar geldi. İki liderin Zafer Partisi Genel Merkezi’nde arkaları dönük bir şekilde dışarıya baktıkları kare sosyal medyada gündem oldu.

Fotoğrafın ne anlam içerdiği merak konusu olurken sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yapıldı.

İşte o fotoğraf:

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İKİ LİDERİN AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Kendileriyle gayet güzel verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Aynı zamanda ben Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın görüşlerini, çalışmalarını anlattım. Bazı sorular da sordu genel başkan, kendisini bilgilendirdim. Türkiye'nin dayanışmaya demokrasiye ihtiyacı var. Kendisi arkadaşlarıyla aktardıklarımızı görüşecek" diye konuştu.

Özdağ ise "Bazı sorularımız vardı, onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevaplar aldık. Yetkili kurumlarımızla değerlendirmelerde bulunacağız. Sayın Sinan Oğan'la ve ATA İttifakı'ndaki diğer partilerin liderleriyle de bir görüşme yapacağız ve kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

OĞAN KARARINI BUGÜN AÇIKLAYABİLİR

Sinan Oğan, ikinci tura ilişkin alacağı kararı bugün açıklayabilir.

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