Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nde genel başkanların ikinci tur ilk buluşması 2 Ekim Pazar günü CHP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 Ekim'deki Altılı Masa toplantısı öncesi liderler turuna devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, daha önce de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.