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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Eylül'deki Altılı Masa toplantısı öncesi liderler turuna devam ediyor. Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:46
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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi’nde genel başkanların ikinci tur ilk buluşması 2 Ekim Pazar günü CHP’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2 Ekim'deki Altılı Masa toplantısı öncesi liderler turuna devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, daha önce de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etmişti.

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